Le sélectionneur national du Bénin, Moussa Latoundji, est revenu sur la défaite des Écureuils, ce samedi au stade Abdoulaye Wade face au Sénégal (3-1) en éliminatoire de la CAN 2023. Le technicien béninois estime que la barre était très haute pour ses joueurs.

« Je dis félicitations au coach de l’équipe sénégalaise, Aliou Cissé. On a joué contre l’équipe championne d’Afrique aujourd’hui. Je pense qu’ils nous ont montré ce qu’une équipe championne devrait montrer à une autre équipe. On a essayé de mettre notre système en place, ce qui n’a pas marché. Quand on joue contre une équipe de top niveau, des joueurs de classes mondiales, il y a des erreurs qu’il ne faut pas faire. On était pas présent dans le match », a t-il déclaré. Avec ce mauvais départ, le Bénin loge désormais à la dernière place du groupe L derrière le Mozambique et le Rwanda qui se sont quittés dos à dos pour leur entrée en lice (1-1).

