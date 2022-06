Les Lions du Sénégal ont porté ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio leur nouveau maillot de champion d’Afrique. Conçue par la marque Puma, la tunique a été l’objet de plusieurs critiques.

A l’occasion de leur match contre le Bénin comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions du Sénégal ont arboré pour la première fois leurs nouveaux maillots. Conçus par l’équipementier allemand, ces nouveaux kits sont très critiqués sur les réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet, le ministre des Sports, Matar Ba a donné son avis. Indiquant que le drapeau représenté reste le plus important.

« Moi je me concentre sur les résultats positifs. Ces maillots, ce qui gêne certains, ne peut pas me gêner moi car je vois le drapeau national, quelle que soit la taille. Quand on a de jolis maillots et qu’on ne joue pas bien, ça ne sert à rien. Moi je préfère avoir tout le temps 3-0 avec nos maillots. Et c’est du ressort de la Fédération sénégalaise de football. Il faut qu’on laisse les gens assumer leurs responsabilités. C’est une question de choix, avec l’équipementier notamment. Je n’ai rien d’autre de plus à dire »

