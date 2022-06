Pour son premier triplé en équipe nationale, Sadio Mané a battu le record du meilleur buteur en sélection nationale. L’attaquant qui compte 10 ans dans la tanière a inscrit 32 buts.

Le Sénégal a bien démarré les éliminatoires de la CAN 2023 avec une large victoire sur le Bénin (3-1). Sadio Mané qui a marqué tous les buts des Lions se réjouit de la victoire.

« Le plus important est de gagner le match avec la manière et tant mieux pour moi j’ai marqué 3 buts » a-t-il déclaré en zone mixte. Le numéro 10 de la tanière a inscrit les 3 buts dont deux penaltys à la 12′, 22′ et 60′ minute de jeu.

Son premier triplé le projette au sommet d’un record en équipe nationale, celui du meilleur buteur de la tanière ! En effet, dés le doublé, il a égalé le record de Henry Camara qui comptait 31 buts. C’est une surprise pour le ballon d’or africain 2019 et meilleur joueur de la CAN 2021.

« Vous savez je n’étais même pas au courant » a-t-il confessé. « Je l’ai appris en vestiaires. Honnêtement, je suis content et fier de battre le record. D’ailleurs; ils sont faits pour être battu. Mais comme j’ai eu à le dire, Henry reste pour moi une idole. Ce qu’il a fait pour le Sénégal est énorme. C’est un joueur qui nous a fait rêver ».

Sadio Mané 💪🏾

➡️ 10 ans, 88 sélections, Meilleur buteur de l'histoire du Sénégal 🇸🇳https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/zxqPoC1QJm — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 5, 2022

