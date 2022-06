L’équipe nationale du Bénin qui n’avait pas pris part à la précédente CAN veut se racheter en étant dans le groupe des qualifiés pour Cote d’Ivoire 2023. La course à la qualification pour le groupe L démarre ce soir.

Et pour démarrer, le champion d’Afrique en titre est le premier adversaire. Pour Moussa Latoudji, coach des Ecureuils, il faut faire un bon résultat d’entrée. « On connaît très bien l’équipe parce qu’il y a de bons joueurs de classe mondiale mais chez nous aussi nous en avons de bons. Nous avons notre mot à dire et nous ne sommes pas venus au Sénégal pour visiter Dakar. Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de bon. Pour arracher quelque chose même si c’est trois ou un point, c’est bon ».

Le Bénin a pour objectif de terminer à la première ou deuxième place du groupe L. Le groupe se dit impatient de jouer ce match. Notons que les autres équipes Rwanda et Mozambique ont fait match nul.

wiwsport.com