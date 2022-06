Aliou Cissé le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a choisi de faire débuter Pape Matar Sarr suite à la blessure de Gana Gueye. Découvrez le onze des Lions !

Pape Matar Sarr a été titularisé samedi au milieu de terrain de l’équipe du Sénégal, qui affronte le Bénin au stade Abdoulaye Wade pour la première journée du groupe L. Le sélectionneur du Sénégal est resté dans sa logique. En effet, il a aligné le onze attendu à l’exception de Gana Gueye blessé et remplacé par le joueur de Tottenham pour ce premier match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Face aux écureuils du Bénin, le technicien Sénégalais a choisi de miser sur son système habituel 4-3-3. Ainsi au poste de gardien, Édouard Mendy occupe logiquement les buts. Pour le reste, c’est du copié-collé. Koulibaly et Abdou Diallo forment l’axe de la défense. Saliou Cissé à gauche et Youssouf Sabaly occupe le franc droit, et juste devant eux, c’est Pape Gueye le milieu parisien, qui est aligné dans le cœur du jeu avec Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr. Le trio offensif est composé, sans surprise, de Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaila Sarr. Le coup d’envoi de ce match sera donné à 19h GMT.