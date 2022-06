En conférence de presse hier, Sadio Mané a parlé de la vie de groupe des Lions. Selon lui, la présence des joueurs non convoqués est un signe du lien fort entre les joueurs qui dépasse le cadre du football.

Mêmes s’ils ne sont pas convoqués, plusieurs joueurs n’hésitent pas à se rendre dans la tanière. Bamba Dieng qui n’est pas sur la liste, est présent lors des séances d’entraînement. Pour Sadio Mané, c’est le signe d’un bon groupe qui vient bien. Ce qui serait même un des secrets de la réussite de l’équipe championne d’Afrique.

« Je pense que cela se voit sur les réseaux sociaux comment l’équipe vit. Aujourd’hui; c’est ce qui fait notre force. Au de-là du football, nous sommes des frères. Voir Bamba qui n’est pas sur la liste mais est avec nous, je pense que cela résume tout. Et voir Bouna Sarr qui vient nous rendre visite aussi, Mbaye Diagne et même d’autres joueurs… Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un stade ou c’est au de-là du football. Même dans le match cela se voit je crois que nous avons quelque chose qui est vraiment spécial et c’est cela la force de l’équipe » a-t-il fait savoir.

