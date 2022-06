Pas plus tard qu’hier, nous vous annoncions sur wiwsport que Southampton pourrait recevoir une indemnité de la part de Liverpool si le transfert de Sadio Mané arrivait à se concrétiser cet été.

L’éventuel transfert de Sadio Mané cet été pourrait faire des heureux loin de Liverpool. Mais selon des informations relayées ce week-end, il n’y avait aucune clause de revente convenue lors du transfert de Mané de Southampton vers Liverpool.

Selon Sam Wallace qui a réagi sur The Telegraph, “Il n’y a pas de frais de vente dans l’accord de 2016 avec Southampton pour Sadio Mané et le club de St Mary ne sera redevable d’aucun pourcentage de frais au Bayern si et quand le joueur part”. Une déclaration qui vient démentir les différentes sources qui affirmaient que les Saints pourraient bénéficier d’un futur transfert atteignant plus de 40 millions d’euros.

