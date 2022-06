Pour leur premier match de ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, les champions d’Afrique ont facilement dominé les Béninois (3-1), ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’inévitable Sadio Mané a marqué les buts sénégalais.

Pape Matar Sarr dans le onze

C’est dans un système 4-4-2 et une étoile sur le maillot, que les Lions du Sénégal ont démarré la partie. Pape Matar Sarr est préféré à Gana Gueye qui débute sur le banc, le milieu de terrain de Tottenham est aligné à droite et Ismaila Sarr à gauche. Nampalys Mendy et Pape Gueye sont associés au milieu de terrain. Pour le reste, c’est du copié-collé. Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo forment l’axe de la défense. Saliou Cissé à gauche et Youssouf Sabaly occupe le flanc droit de la défense. Le trio offensif est composé, sans surprise, de Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaila Sarr.

Très forts face aux Béninois