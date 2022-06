A l’issue de la belle victoire des Lions face aux Ecureuils du Bénin, l’entraîneur du Sénégal est revenu sur la prestation de ses hommes. Pour Aliou Cissé les coéquipiers de Sadio Mané avaient suffisamment d’éléments pour remporter ce match avec un score beaucoup plus large.

L’entraîneur du Sénégal reconnaît que les Lions n’ont pas été impériaux ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio malgré leur victoire éclatante contre le Benin, grâce notamment à un triplé de la star sénégalaise Sadio Mané (3-1).

« Victoire très importante pour la confiance. C’était un match difficile dans la préparation. Maintenant, il faut récupérer pour mardi. Le contenu n’a pas été mauvais. On aurait pu être beaucoup plus efficace devant les buts. Mais nous allons surtout retenir la victoire, » analyse le technicien sénégalais en conférence de presse après le match. Apres cette victoire, le Sénégal occupe seul la tète du groupe L avec 3 points au compteur. Le Rwanda et le Mozambique ont fait match nul hier (1-1).

