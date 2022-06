A moins de 24 heures de la première rencontre du Sénégal dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le président de la grande instance s’est prononcé sur les préparatifs, soulignant notamment leurs craintes.

Les Lions du Sénégal, champions d’Afrique vont recevoir les Écureuils du Bénin ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour les besoins de la première journée du groupe L. A moins de quelques heures du coup d’envoi, Augustin Senghor est revenu sur les préparatifs.

« A ce stade nous pouvons considérer que tous ces préparatifs sont bien tenus, nous sommes au beau fixe. Nous tenons à ce que les Sénégalais viennent en masse au stade. Nous voulons que tout se passe bien, dans le fair-play, pas de lasers, ni de jets d’eau…La vente des billets se passe bien. Nous sommes revenus à la billetterie classique accompagnée de protection. Et surtout nous revenons aux bracelets pour que chacun sache où il doit aller. Hier, nous avons fait le déplacement avec la société qui gère les tickets pour mieux maîtriser. Nous sommes allés voir comment gérer les flux. Des barrières seront séparées, et je pense que ce sera important pour réussir l’organisation« , a indiqué Me Senghor, sur FSF TV.

Le patron du football sénégalais a également affiché ses inquiétudes sur la réaction des supporters avant pendant ou après le match. Les dirigeants qui craignent notamment une nouvelle amende, invitent le public sénégalais au fair-play. « Lé Bénin est un pays frère. Il faudra être fair-play, saluer l’hymne béninois et ne pas faire comme lors du match contre l’Egypte même si tout avait débuté au Caire. Il faudra également éviter d’envahir la pelouse à la fin du match comme ce qui s’est passé face aux Egyptiens. Nous venons de payer une lourde amende de 112 millions. Donc, nous appelons au sens de la responsabilité ».

