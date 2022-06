Les 18èmes Championnats du monde juniors de surf se terminent, ce dimanche, dans les eaux salvadoriennes sans aucun des trois Sénégalais de départ. Si Shita Guèye s’est affaissé tôt, Birame Guèye et Chérif Adramé Diop n’ont pu franchir le tableau des repêchages 2.

Le délégué fédéral à Salvador et par ailleurs vice-président de la FSS, El Hadji Oumar Seye, décrypte : «Ces 3 jeunes sortaient pour la première fois de leur village natal de Ngor, pour aller disputer ces Mondiaux juniors au Salvador. Le trajet a été très long et la compétition s’est bien passée. Ils ont bien appris en affrontant les meilleurs du monde, ils ont vu la différence entre l’amateurisme et le haut niveau. Ils ont su, aussi, que le surf est un métier. Maintenant, tout est possible dans l’avenir pour eux. Il faut travailler pour arriver au haut niveau. Nos 3 jeunes étaient même très vexés quand ils ont perdu».

La délégation sénégalaise au Salvador rentre demain samedi. Ce sera pour disputer, prochainement, les compétitions nationales (Coupe du Sénégal et Championnat national).

