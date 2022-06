Pour son avant-dernier match de la saison 2021-2022, l’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à affronter le Bénin, samedi soir au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée des qualifications à la CAN 2023. Aliou Cissé devrait aligner la grosse artillerie.

Deux matchs officiels, c’est le menu préféré de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour clore une superbe année, autrement dit une magnifique saison 2021-2022 de son Equipe Nationale, Championne d’Afrique en février dernier. Ce samedi 3 juin (19h00), les Lions feront face aux Écureuils du Bénin, en marge du premier acte qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

La bande à Aliou Cissé compte partir en vacances en laissant une bonne note devant le public qui sera présent dans l’enceinte de Diamniadio. D’autant plus que cette rencontre peut bien servir d’un début de préparation à la Coupe du Monde 2022, prévu du 21 novembre au 18 décembre. Pour autant, le sélectionneur des Lions devrait aligner d’entrée une équipe presque type.

Un onze de gala avec Iliman Ndiaye d’entrée dès sa première ?

Totalement rétabli de sa blessure contractée lors des barrages de qualification à la Coupe du Monde face à l’Egypte, Abdou Diallo, dont son dernier match en club comme en sélection remonte justement au 25 mars dernier face aux Pharaons d’Egypte, retrouvera sa place de titulaire en défense centrale. Le joueur du Paris Saint-Germain sera bien évidemment accompagné du capitaine Kalidou Koulibaly. Alors qu’Edouard Mendy gardera les cages.

Aux postes d’arrière-latéraux, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé ne devrait pas surprendre. Le joueur du Real Betis Youssouf Sabaly et le Nancéen Saliou Ciss sont attendus respectivement à droite et à gauche pour animer les côtés, comme ils l’aiment. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye et Nampalys Mendy devraient encore être associés ensemble afin de former cette sentinelle dans un système en 4-2-3-1.

Toujours dans l’entrejeu, Aliou Cissé pourrait se pencher sur son schéma tactique (4-2-3-1) pour composer son onze de départ. A sa disposition pour mieux huiler et animer son milieu de terrain, le sélectionneur des Lions a désormais un type meneur de jeu du nom d’Iliman Ndiaye. Appelé en sélection pour la première fois, le jeune joueur de Sheffield United devrait connaître sa première cape en tant que titulaire face au Bénin.

En attaque, le rôle d’ailiers incombera vraisemblablement à Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Plus haut aux côtés de l’attaquant de Liverpool et celui de Watford, Aliou Cissé devrait partir avec l’avant-centre Boulaye Dia, qui tentera d’aller à nouveau trouver le chemin des filets au Stade Abdoulaye-Wade. Alors, un onze qui a fière allure pour aller décrocher cette première victoire dans les qualifications à la CAN 2023.

Le onze probable des Lions face au Bénin

