« Ce serait formidable pour la Bundesliga s’il y jouait. Cela rendrait la Bundesliga encore plus attrayante« , estime Karim Adeyemi, le nouveau joueur de Dortmund. A la une de l’actualité du Mercato estival 2022, Sadio Mané est pressenti pour quitter Liverpool et rejoindre le Bayern Munich.

Un transfert qui serait une très mauvaise idée de la part de la star sénégalaise selon le jeune joueur du Dortmund. L’attaquant ne souhaite pas voir le meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations arborer les couleurs du club rival de BVB « mais avec le mauvais club ! ». Il lui conseille plutôt de se tourner vers la Ruhr.

Adeyemi a ensuite tenu des propos très élogieux envers l’attaquant de Liverpool : « Vous pouvez voir ce qu’il a réalisé au fil des ans. Mané est un joueur incroyable. Il a progressé de manière impressionnante. Il est l’un des meilleurs ailiers. »

Borussia Dortmund forward Karim Adeyemi on Sadio Mane:

“For me, he is one of the best wingers in the world. I prefer to see him on the outside than in the centre. He would be an asset to the Bundesliga. Unfortunately with the wrong club!” #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/DXAppKmnVj

