Flamboyant lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations où il a été sacré avec les Lions, Saliou Ciss jouera deux matchs décisifs avec l’équipe nationale pour espérer rebondir dans un nouveau club.

Ce fut une saison contrastée pour le latéral gauche des Lions avec son club, l’AS Nancy Lorraine. Dans la réussite ces derniers mois en sélection, le défenseur sénégalais a connu un exercice 2021-2022 sans réussite, bouclée par une relégation en National pour la prochaine saison. Un bilan qui ne reflète pas les récentes prestations de Saliou Ciss aux côtés d’Aliou Cissé.

Toujours avec la confiance de son sélectionneur qui a fait appel à lui pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le latéral de 32 ans aura l’opportunité de confirmer tout son savoir-faire et donner de l’aile à son avenir proche. En effet, avec ces rencontres face au Bénin et au Rwanda, le Lion qui avait séduit plus d’un lors de la CAN devrait maintenir le niveau affiché en sélection ces derniers temps.

Au club lorrain depuis trois saisons, le latéral gauche des Lions devra choisir entre rester en Ligue 2, mettre son expérience au profit de la Ligue 1 ou même scruter d’autres horizons loin de la France, tant de possibilités dont pourrait disposer Ciss lors du mercato estival alors que son contrat avec Nancy prend fin le 30 juin prochain.

