C’est maintenant officiel ! On connaît depuis hier jeudi les 15 Lions retenus pour les 22èmes Championnats d’Afrique seniors en athlétisme calés du 8 au 12 juin prochain à Côte d’Or, en Ile Maurice.

En athlétisme, l’obtention de médailles dans une compétition donnée n’est pas toujours le fait majeur recherché. Surtout lorsque l’on vient d’un pays comme le Sénégal où l’accompagnement des athlètes n’est pas adapté pour espérer réaliser des performances derrière. Pour preuve, lors des 21 mes joutes continentales à Saba (Nigeria), les Lions étaient rentrés bredouilles d’une compétition quasi-semblable aux Mondiaux de par le niveau des épreuves. Et justement, c’est dans cette optique qu’il faut inscrire les 22èmes Championnats d’Afrique en Île Maurice où sont attendus 15 athlètes sénégalais.

Team Sénégal quitte Dakar sous peu pour rallier l’Ile Maurice. Et si Fallou Gaye (400m et 4X400m) et El Hadji Malick Soumaré (400m et 4X400m) viennent des USA, le reste de la troupe est constitué d’éléments évoluant à Dakar mais habitué tout de même à aller disputer des meetings en Europe. Un savant mélange qui pourrait permettre aux Lions de battre des records nationaux en Ile Maurice à défaut d’y décrocher des médailles continentales.

Les épreuves retenues sont au nombre total de 45 dont 22 pour les hommes et 22 pour les dames en sus d’une épreuve mixte. Il y aura aussi un 10 km trail hommes et dames en guise de démonstrations.

Avec Record