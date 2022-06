La Guinée-Equatoriale, battue en quarts de finale de la CAN 2021 par le Sénégal, a été écrasée par la Tunisie ce jeudi en qualifications pour la CAN 2023 (0-4).

C’est une démonstration en grande forme. La Tunisie, une des cinq nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2022, a réussi avec brio son entrée dans les qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2023. A domicile ce jeudi, les Aigles de Carthage n’ont fait qu’une bouchée de la Guinée-Equatorial.

Sans Iván Salvador Edú ni Carlos Akapo mais avec une bonne base de l’équipe qui s’est inclinée (1-3) en quarts de finale de la CAN 2021 contre le Sénégal, le Nzalang Nacional a perdu sur le score sans appel de 4 buts à rien. Naïm Sliti (56e), Seifeddine Jaziri (77e) et Youssef Msakni, auteur d’un doublé (80e, 85e) sont les bourreaux Equato-guinéens.

Au classement, la Tunisie est première avec une meilleure différence de but que la Libye qui a aussi bien commencé ses qualifications en s’imposant face au Bostwana (1-0).

🎯 Eliminatoire CAN 2023

📆 Tunisie 🇹🇳 4-0 🇬🇶 Guinée Equatoriale

⚽️ Sliti 55, Jaziri 77, Msakni 80 et 85

👟 Sliti 77 et 80 pic.twitter.com/SM6tkXRuJK

— Tunisie-Foot (@TunisieFoot) June 2, 2022