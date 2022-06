Tout de suite après son arrivée à Liverpool, Sadio Mané est devenu indispensable dans le dispositif de Jürgen Klopp. Un statut que le Sénégalais a bien assumé au regard de son bilan chez les Reds alors que son départ est à l’ordre du jour.

Sadio Mané est arrivé à Liverpool lors du mercato estival 2016, en provenance de Southampton. Depuis cette date, l’attaquant sénégalais est devenu, au fur et à mesure, un élément indispensable dans l’effectif des Reds. Si le meilleur joueur africain a joué 269 matchs sous les couleurs de Liverpool, il a été plus qu’indispensable pour Jürgen Klopp. La preuve, il n’a manqué que 60 matchs toutes compétitions confondues depuis sa signature, dont 2 rencontres de Ligue des Champions seulement, soldés par deux victoires des siens.

En autant de matchs, le Lions a contribué à 179 victoires de Liverpool, soit 67% de victoire pour L la formation d’Anfield avec son numéro 10 sur le terrain. Un chiffre qui baisse quand il est absent. En effet, sans Sadio Mané, Liverpool n’a que 62% de succès et voit son pourcentage de défaites grimper du coup. Les Reds ne perdent que 14% de leurs matchs avec Mané (38 défaites), mais flanchent à hauteur de 23% face à leurs adversaires (14 défaites).

Des chiffres qui prouvent que Liverpool est moins performant sans Sadio Mané ou tout simplement que Les Reds sont plus redoutables quand le Sénégalais est sur la pelouse. Depuis son arrivée à Anfield, Liverpool a connu une autre dimension. Pas juste grâce à son talent, mais il aura pesé sur les résultats du club pour lequel il a marqué jusqu’à ce jour 120 buts et délivré 48 passes décisives.

Il est évident de voir Liverpool être réticent quant à l’idée de laisser filer Sadio Mané alors que les grosses écuries européennes se précipitent pour l’accueillir avec des propositions beaucoup plus fructueuses. Seront-ils les derniers chiffres de Sadio Mané avec Liverpool ? Wait and see !

