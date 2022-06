Les Écureuils du Bénin, adversaires des Lions dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, sont attendus à Dakar jeudi, a appris l’APS auprès de source médiatique.

« Le décollage (de leur avion) est prévu à 14h à Cotonou ce jeudi, soit 13h à Dakar », informe la même source. Le Bénin, premier adversaire du Sénégal pour les éliminatoires de la CAN 2023, va rallier Dakar arrivera à Dakar sans deux ses cadres, à savoir le défenseur Cédric Hountoundji (Clermont, France) et Jordan Adéoti (Stade Lavallois).

Les Ecureuils, éliminés de la CAN 2021, avaient réussi à créer d’énormes difficultés aux Lions en quart de finale la CAN 2019 en Egypte, avant de s’incliner après un but d’Idrissa Gana Gueye.

Ils viendront motivés avec Steve Mounié (Brest, France) et Joel Dossou (Clermont, France), deux des attaquants les plus en vue des Ecureuils. Mounié a marqué neuf buts lors de la saison 2021-2022, contre trois pour Dossou.

Sous la direction de Moussa Latoundji, son sélectionneur intérimaire, le Bénin avait battu en mars dernier le Liberia, 4-0, la Zambie, 2-1, avant de faire match nul, 1-1, contre le Togo.

