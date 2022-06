En point de presse ce jeudi, l’attaquant des Lions s’est exprimé sur les nouveaux venus en Equipe Nationale.

Pour affronter les deux premières journées qualificatives à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 et à l’approche notamment de la Coupe du Monde 2022, Aliou Cissé a renforcé son effectif. Le sélectionneur des Lions a, en effet, fait appel pour la première fois à deux jeunes joueurs offensifs du nom d’Iliman Ndiaye et Demba Seck.

Respectivement à 22 et 21 ans, le milieu de terrain de Sheffield United et l’ailier du Torino viennent apporter de leur palette technique dans un effectif déjà bien fourni. Boulaye Dia, présent en point de presse ce jeudi, s’est notamment soumis à s’exprimer sur ses deux jeunes frères. L’attaquant de Villarreal voit en eux de bonnes qualités.

« Ils se sont très bien intégrés. On connaît leurs qualités, ce sont deux joueurs qui ont de la percussion. Iliman est très technique, Demba peut nous apporter de sa touche technique avec son pied gauche. Ce sont de bons renforts et on est satisfaits d’eux », a fait savoir le tout premier buteur au Stade Abdoulaye-Wade.

