Le Bénin défie le Sénégal ce samedi 4 juin à Dakar dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can 2023. Plusieurs supporters béninois seront de la partie pour soutenir les Ecureuils, a assuré Léopold Houankoun, président du Conseil national des supporters du Bénin (Cns-Bénin).

Trois ans après son duel contre le Sénégal, perdu 1-0 en quart de finale de la Can 2019, le Bénin retrouve les Lions de la Téranga. Les Ecureuils vont affronter les champions d’Afrique ce samedi 4 juin, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2023 qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet. Les poulains du sélectionneur intérimaire, Moussa Latoundji, ont hérité de la poule L aux côtés des Sénégalais champions d’Afrique, du Mozambique et du Rwanda.

Absente lors de la dernière édition au Cameroun, la Team béninoise doit a priori sortir de cette poule où seuls les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale.

Ce qui commence par un bon résultat face aux Lions ce samedi à l’occasion de la première journée. Au stade Abdoulaye Wade de Dakar dans une rencontre prévue à 19 heures (Gmt), les Ecureuils doivent au moins ramener le point du nul face aux Rois d’Afrique. Une mission périlleuse pour la bande à Steve Mounié, mais qui pourra compter sur le douzième homme pour parvenir à ses fins. En effet, plusieurs supporters béninois seront à Dakar pour pousser l’Equipe nationale. L’annonce a été faite par Léopold Houankoun, président du Conseil national des supporters du Bénin (CNS-Bénin).

Invité mardi 31 mai sur la radio Frissons radio, le président du Cns-Bénin a assuré que le départ des supporters béninois pour le Sénégal aura probablement lieu ce mercredi (hier). A ses dires, le contingent sera composé d’une délégation d’une dizaine de personnes, essentiellement composée du groupe d’animation du Conseil national des supporters du Bénin et quelques membres du bureau qui vont accompagner l’équipe au Sénégal.

Selon Léopold Houankoun, le Bureau exécutif du Cns-Bénin a déjà confectionné une centaine de tee-shirts qui seront distribués aux étudiants béninois résidant au Sénégal, une fois arrivé à Dakar. Ces derniers ont déjà été contactés par le Cns-Bénin et viendront accueillir les ambassadeurs à l’aéroport. Ils rejoindront ensuite leurs compatriotes dans les gradins pour supporter les Ecureuils à travers diverses animations.

Selon le président du Cns-Bénin, «l’animation sera au top à Dakar». «Soyez certains que le 12ème homme que nous sommes jouera pleinement sa partition pour la victoire des Ecureuils. On est partis pour les 3 points mais à défaut des 3 points, un match nul fera le plaisir des uns et des autres», a-t-il laissé entendre.

Avec beninwebtv