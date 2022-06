Sadio Mané fait partie des six nominés pour le prix de Joueur PFA de la saison en Premier League. Le syndicat des joueurs professionnels en Angleterre a révélé la liste mercredi.

L’attaquant de Liverpool, auteur d’une excellente saison, fera face à deux de ses coéquipiers : Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Les trois joueurs, qui forment la base de l’équipe entraînée par Jurgen Klopp, ont largement contribué à l’honorable saison des Reds, conclue par une deuxième place en Premier League.

Au cours de cette campagne, Sadio Mané a marqué 16 buts et délivré quatre passes décisives en 34 matchs de Championnat. Toutes compétitions confondues, le Lion a mis 23 pions et délivré 5 passes décisives en 51 rencontres. En plus de ses deux coéquipiers, il fera face à Kevin De Bruyne, Harry Kane et Cristiano Ronaldo.

wiwsport.com