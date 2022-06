Le milieu de terrain sénégalais s’est exprimé sur sa signature au Pau Football Club.

Sans club depuis plusieurs mois et son départ de Newcastle, Henri Saivet a trouvé l’opportunité pour se relancer. A 31 ans, le milieu de terrain sénégalais a signé un contrat de deux ans en faveur du Pau FC, 10e de Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022. L’ancien joueur de Bordeaux a réagi à cette arrivée dans le sud-ouest de la France.

« Je suis très heureux d’avoir signé avec le Pau Football Club. Je voulais remercier le club les dirigeants et le staff, Monsieur (Joël) Lopez (directeur sportif du club, ndlr), Monsieur (Didier) Tholot (entraîneur, ndlr) de me donner l’opportunité de faire partie du projet et faire grandir le club d’année en année », a écrit Henri Saivet.

wiwsport.com