Alors que son départ de Liverpool et son « accord » avec le Bayern Munich seraient en bonne voie, comme l’ont annoncé plusieurs sources fiables, Sadio Mané voit arriver les intérêts du PSG et du Real Madrid.

Après six saisons passées à Liverpool où il a presque tout gagné, Sadio Mané aspire désormais à un nouveau challenge. Un départ qui serait occasionné, d’une part, selon le média Sport Bild, par un refus d’une augmentation de salaire à hauteur de 24 millions d’euros par an que réclame le camp du Lion, lui qui toucherait aujourd’hui 12 millions d’euros par an.

Et de l’autre part, par l’offre fructueuse du Bayern Munich qui tente de dérober les services du meilleur joueur de la dernière Can pour pallier l’éventuel départ de Serge Gnabry. Le club allemand serait prêt à offrir à Sadio Mané un salaire proche de 20 millions d’euros par an.

Liverpool fixe le transfert à 50 millions d’euros

La perspective de libérer le joueur de 30 ans à un an de la fin de son contrat ne laisse pas indifférente les dirigeants des Reds qui ne s’opposeraient pas au départ du champion d’Afrique. Mais à condition que Bjorn Bezemer, l’agent du joueur sénégalais les informe de la volonté de son client à quitter le navire.

Le second point essentiel est que Liverpool fixe le transfert à 50 millions d’euros selon TheAthletic, une somme loin des 30-35 millions d’euros avancés par le Bayern.

PSG et Real Madrid rentrent dans la danse

Bien que le Bayern Munich semble prendre une avance sur le dossier de Sadio Mané qui se voit bien arborer la tunique bavaroise la saison prochaine, le club allemand ne serait pas seul sur les traces de l’ailier sénégalais, auteur de 23 buts toutes compétitions confondues cette saison.

En effet, selon toujours notre source allemande Sport Bild, le champion d’Europe Real Madrid ainsi que le Paris Saint Germain lorgneraient fortement Sadio Mané. Mieux, le Real Madrid a entamé les discussions et le club de la capitale française aurait même déjà fait à Sadio Mané une offre supérieure à celle du Bayern. On suppose donc proche de son exigence salariale de 24 millions d’euros. Kylian Mbappé qui a dorénavant une influence sur le projet sportif aurait donné son OK pour la venue de Sadio Mané.

Cependant il a été confirmé que l’actuel pensionnaire de Liverpool est plus attiré par le projet Bavarois où il sera assuré d’être la star de l’équipe contrairement au Paris Saint Germain ou au Real.

