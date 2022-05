Convoqué pour la première fois en sélection nationale du Sénégal, Iliman Ndiaye a accueilli cette nouvelle avec une grande fierté. Il a évoqué ses débuts dans la tanière, « un rêve depuis tout petit ».

Parmi les nouvelles têtes de la tanière, Iliman Ndiaye a été appelé par le sélectionneur national Aliou Cissé pour le rassemblement de l’équipe sénégalais dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023. Dans une interview publiée par la fédération sénégalaise de football sur son compte YouTube, le milieu de terrain de Sheffield United a raconté ses premiers pas au sein de l’équipe.

« J’étais avec mon père quand le coach m’a appelé et dés qu’il m’a dit que j’étais pris pour venir et c’était un rêve depuis tout petit donc ça me fait trop plaisir« , explique le jeune joueur qui était très bien accueilli par ses nouveaux coéquipiers « dès le départ ils ont tous été gentil avec moi, tout le monde me parle, voilà c’est comme j’y pensais », lance t-il.

