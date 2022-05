Le mercato de Sadio Mané était au cœur des débats hier lors de l’émission Talents d’Afrique de Canal+. Le journaliste sportif français estime que « la destination Bayern est assez certaine ».

La situation actuelle de Liverpool où le départ d’un des cadres est annoncé était prévisible, au regard des recrues effectuées par le club anglais, lors des mercatos précédents.

« Ils ont deux joueurs majeurs qui sont arrivés en fin de contrat en 2023, l’année prochaine. Et les deux prolongations étaient délicates à gérer en termes d’exigence salariale. Surtout que Mané a un salaire très inférieur à celui de Salah, ce qui posait déjà un petit problème. On savait donc que le réajustement serait très complexe. Et vraisemblablement, on l’a lu dans le recrutement de Liverpool. Quand ils prennent Diogo Jota, il y a un an, puis Luis Diaz lors de la trêve, on sent qu’il se prépare quelque chose » a commenté Philippe Doucet.

Liverpool éviterait donc une situation financière compliquée avec une masse salariale élevée. « A partir du moment que l’on a su que Salah allait rester à Liverpool, la porte était ouverte pour Sadio Mané. Il n’est pas chassé de Liverpool, on ne va pas l’interpréter comme cela ! Mais Liverpool n’aurait pas eu la possibilité sans doute de prolonger les deux et laisser partir Sadio Mané ».

En contrat jusqu’en juin 2023, Sadio Mané va vraisemblablement quitter Liverpool cet été. L’année restante dans le contrat le liant au club anglais semble retarder le transfert. « Et apparemment, ce qui bloque actuellement, c’est un gros transfert pour le Bayern, parce qu’il y a une année de contrat à payer pour le club allemand. C’est ce qui semble bloquer mais la destination est assez certaine ».

