Absent de la liste officielle des Lions convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, Bamba Dieng est dans la tanière !

L’attaquant de Marseille est à Diamniadio, dans le regroupement de l’équipe nationale qui a démarré hier. Bamba Dieng a participé aux deux séances d’entraînement. Alors que Keita Baldé Diao était absent hier, on aurait pu croire qu’il le remplacait numériquement (notons qu’il est en vacances au Sénégal). Mais les deux attaquants ont pris part à la séance de ce mardi au terrain annexe de Diamniadio.

En club, Bamba Dieng souffrait d’une blessure musculaire qui l’avait empêché de participer au dernier match de la saison. Vêtu de blanc, il était sur les tribunes en compagnie de son coéquipier Payet et d’autres membres du club. Ce qui pourrait facilement expliquer son absence de la liste publiée le 27 mai passé, 6 jours après le dernier match de l’OM.

Pourtant, l’on nous fait savoir qu’il est venu constater sa blessure alors qu’il n’est pas convoqué. « Il s’entraîne seulement avec l’équipe et ne jouera certainement pas » explique notre source qui précise que « la liste n’a pas changé ».

La tanière de Cissé compte 26 Lions actuellement, en attendant Sadio Mané. Serait-il le renfort pour pallier à la probable absence de l’attaquant de Liverpool dont le mercato est très agité ? On en saura plus donc sur la présence du jeune attaquant auteur d’un but et d’une passe décisive en 11 matchs avec l’équipe nationale.

