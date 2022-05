Tenus à Accra du 18 au 20 mai 2022, les Championnats d’Afrique U20 de la Zone 2 ont été une tribune pour Safiétou Boye pour se faire remarquer sur la scène sous-régionale et valoir des satisfactions au Sénégal. L’athlète de 19 ans est rentrée avec 3 médailles autour de son cou.

Avec 15 médailles remportées, le Sénégal s’est hissé à la deuxième place des Championnats d’athlétisme de la Zone 2 organisés à Accra, au Ghana. Les athlètes sénégalais ont fait forte impression d’autant plus que 9 des 10 participants sont montés au moins sur un podium. Celle qui porte le symbole de cette belle moisson est sans nul doute Safiétou Boye. En effet, la jeune U20 a décroché trois médailles 2 en or et 1 en bronze. D’abord elle a remporté le 100 m haies (14″70) et le 400 m plat(57″90), avant de compléter le podium du 400 m haies.

Pour sa deuxième participation à cette compétition sous-régionale réservée à sa catégorie, Safiétou Boye a signé une nette progression. L’année dernière, au Nigeria, elle avait engrangé deux médailles d’argent (100 m haies et 400 m haies). À l’avenir, être championne d’Afrique en senior et battre le record national du 100 m haies constituent le plafond de verre de celle qui a débuté sa carrière en 2018 au Dakar Université Club (DUC).

Actuellement, elle prend part aux compétitions comme athlète individuelle et entend rejoindre, sous peu, les Gabelous de l’AS Douane.

Avec Stades