Sadio Mané est arrivé en Angleterre en 2014 en rejoignant Southampton en provenance de Salzburg (Autriche). Après deux saisons chez les Saints, le Ballon d’Or africain a rejoint Klopp à Liverpool lors de l’été 2016. Depuis, il s’est transformé en véritable attaquant en ne se limitant pas seulement à délivrer des passes décisives, mais un vrai buteur (co-meilleur buteur en 2019).

A travers ses 111 buts inscrits en Premier League, le numéro 10 des Reds compte quelques clubs anglais comme ses victimes de marque. Crystal Palace, Arsenal et Aston Villa font le top 3 des clubs qui ont encaissé le plus de buts de Sadio Mané durant ses huit saisons passées en Premier League.

D’ailleurs, contre les Eagles, il détient le record du joueur ayant marqué durant 9 matchs consécutifs contre le même adversaire. Il reste sur 13 buts contre la formation de Cheikhou Kouyaté en 14 matchs disputés. Arsenal arrive en deuxième position avec 8 buts en 16 rencontres et Aston Villa, 7 buts en 9 matchs.

⚽ Sadio Mane's favourite clubs to score against in the Premier League:

🥇 13 goals in 14 games vs Palace

🥈 8 goals in 16 vs Arsenal

🥉 7 goals in 9 vs Aston Villa

😅 Safe to say they'll be glad to see the back of him pic.twitter.com/6V0LRpNyEo

— WhoScored.com (@WhoScored) May 30, 2022