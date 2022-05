En conférence de presse ce lundi, le Président de Naples s’est exprimé sur l’épineux dossier mercato de Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly foulera t-il le sol de Naples la saison prochaine ? Sans aucun doute. Le fera t-il en tant que footballeur du Napoli ? C’est moins sûr. Après pas moins de huit saisons passées dans le club italien, le défenseur international sénégalais arrive en fin de contrat dans un an et pourrait ne pas renouveler son bail.

Annoncé dans le viseur de plus grands clubs, particulièrement le FC Barcelone, le capitaine des Lions ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre la Catalogne lors du prochain mercato. Devant cette possibilité, Naples explore ses idées pour convaincre le footballeur de 30 ans à continuer d’écrire son histoire avec les Gli Azzurri.

Choisir l’argent du départ ou le privilège de rester à Naples

L’ancien joueur du FC Metz a porté à 317 reprises le maillot napolitain et marqué 14 buts. Mais à 30 ans et bien que se sentant à l’aise dans cette cité, son palmarès n’est pas des plus grands : seulement une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie en 8 saisons. Désormais, il fait face au choix d’aller relever un plus grand défi ailleurs.

« Kalidou Koulibaly est extrêmement professionnel, je l’aime beaucoup. Mais cela ne dépendra que de lui. C’est à lui de choisir, voyons si l’argent est la seule chose qui le satisfait ou s’il veut vivre ici à Naples, c’est un privilège », a déclaré ce lundi le Président du Napoli Aurelio De Laurentiis. La balle est donc dans les camps d’Il Comandant.

