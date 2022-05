Quelques heures après l’officialisation de la vente des nouveaux maillots de l’équipe nationale du Sénégal sur le site officiel de l’équipementier choisi la fédération Sénégalaise de Football, wiwsport est en mesure de vous montrer (images) en l’exclusivité les survêtements que vont arborer les Lions lors de la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en novembre.

Il s’agit de veste de survêtement de couleur verte avec fermeture à glissière colorée en jaune et des dessins et griffes sur les manches. Puma ne va certainement pas tarder à l’officialiser et donner plus de précision sur ce sujet. En attendant, admirez !

🚨 EXCLU – Voici les nouveaux survêtements que les Lions vont porter pour la Coupe du Monde

❓ Vous validez ❓https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/4HveXqFNyb — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) May 30, 2022

