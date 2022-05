La sélection sénégalaise devait affronter le Brésil en Juin en match de préparation pour la Coupe du Monde qui va se jouer en novembre au Qatar. Une rencontre finalement annulée pour des raisons techniques selon le sélectionneur des Lions.

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal est revenu sur les raisons de l’annulation du match amical des Lions contre le Brésil, en conférence de presse ce lundi en prélude de la première journée contre le Bénin prévue ce samedi.

« Cela peut être une option mais la préparation de ces matchs est difficile. En 2018, c’était difficile d’avoir des sparring-partner. On est en retard en raison du mode de qualification du Mondial. L’Europe a créé sa Ligue des Nations donc on ne peut jouer dans ces périodes. On a failli jouer contre le Brésil mais cela ne s’est pas fait à la dernière minute. Ce sont des choses qui vont au-dessus de l’aspect technique. Mais il ne faut pas jouer pour jouer. Il faut coller le profil des adversaires au Mondial », déclare Aliou Cissé.

