Le regroupement de l’équipe nationale du Sénégal va démarrer ce lundi à Diamniadio. Aliou Cissé fera une brève réunion avec la presse.

La Fédération Sénégalaise de Football a fait part ce dimanche du planning des Lions pour le stage à Diamniadio en vue des premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions vont rejoindre la tanière ce lundi et commenceront la préparation pour jouer Sénégal v Bénin et Rwanda v Sénégal, les 4 et 7 juin prochains.

Pour marquer le début du regroupement, le sélectionneur national fera face à la presse 15 minutes avant la première séance d’entraînement. Un point de presse de quelques minutes, à 16h45 avant de démarrer le travail avec les joueurs convoqués au stade Abdoulaye-Wade.

