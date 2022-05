Les finalistes de la Coupe du Sénégal dames, édition 2022, sont connues, hier dimanche, à l’issue des demi-finales remportées par Dakar SC et USPA, respectivement devant Dorades de Mbour (2-0) et Aigles de la Médina (3-0).

Grâce des réalisations de Tacko Diabira et Victorine Niang, Dakar SC a battu Dorades de Mbour (2-0) et décroche le ticket pour la finale. L’autre ticket pour la finale est revenu à USPA qui a battu Aigles de la Médina, grâce à ses buteuses internationales Hapsatou Malado Diallo, Irène Gladys Dacosta et Haby Baldé.

Leader invaincu de la poule B en D1 féminine, USPA va jouer sa deuxième finale cette saison, avec celle pour le titre de Champion, pour la succession de son adversaire et dauphin, Dakar SC, champion 2021.

Avec Stades