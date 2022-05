« Les informations quotidiennes concernant Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification. Pour le moment, il n’y a pas de négociations avec d’autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club », a-t-il confié. Une mise au point qui devrait calmer un peu les rumeurs sur le défenseur central sénégalais dont son contrat expire en juin 2023.

