C’est une nouvelle qui va essuyer les supporters de Liverpool. Quelques heures après la finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, le club anglais serait sur le point de perdre un de ses joueurs phares en l’occurrence Sadio Mané, dont le contrat arrive à son terme à la fin de saison prochaine.

L’attaquant sénégalais ne serait pas décider à renouveler le bail avec les Rouges qu’il a rejoint l’été 2016. Dans les radars du Bayern Munich, qui aurait déjà eu un accord de principe, le joueur de 30 ans souhaiterait tenter une nouvelle aventure hors de l’Angleterre, selon le gourou du mercato Fabrizio Romano.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer 🚨🔴 #LFC

He’s ready for a new experience after many special years with Reds – it will be confirmed to the club.

FC Bayern are strong contenders – but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022