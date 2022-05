C’est l’un des dossiers chauds ces derniers jours, alors que le mercato estival de 2022 n’a pas encore ouvert ses portes. L’attaquant sénégalais Sadio Mané, au bout de sa sixième saison à Liverpool, pourrait prochainement quitter le club anglais et s’envoler pour l’Allemagne et y porter les couleurs du Bayern Munich.

En effet, les club bavarois, qui devrait perdre son attaquant polonais Robert Lewandowski, ferait du champion d’Afrique sa grande priorité pour combler sa probable départ. Un intérêt qui tombe bien en Bavière puisque Sadio Mané serait également ouvert à un départ à un an de la fin de son contrat en Angleterre.

Ainsi, l’idée de voir l’ancien joueur de Southampton plier ses bagages cet été fait déjà réfléchir à Liverpool, qui aurait déjà fixé un prix. Les Reds souhaiteraient vendre le Sénégalais au-delà de 30 millions d’euros. Mais avant, les vice-champions d’Europe cette saison, voudraient d’abord acquérir son remplaçant, selon GOAL.

Sadio Mane is set to inform Liverpool of his desire to leave the club this summer.

Bayern Munich favourites to sign him, but Reds would demand well more than the €30m price suggested (no official bid yet) and would want to have a replacement lined up before selling. #LFC

— Neil Jones (@neiljonesgoal) May 29, 2022