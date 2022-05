Le Sénégal s’est incliné ce dimanche 4-2 contre l’Algérie en finale de l’épreuve par équipes des championnats d’Afrique de judo. Les Lions sont médaillés d’Argent par équipes.

Après avoir récolté que deux médailles en catégories individuelles, la délégation sénégalaise espérait finir en beauté ce dimanche à l’occasion de l’épreuve par équipes. Mais elle a échoué en finale. En effet, en clôture de la 43e édition de l’épreuve continentale, les Lions sont tombés face à l’Algérie, sans doute la plus forte équipe de cette compétition. Les judokas sénégalais avaient battu la sélection marocaine en demi-finale.

Au tableau des médailles de la 43e édition du championnat d’Afrique de judo seniors (messieurs et dames) qui s’est déroulé à Oran du 26 au 29 mai, le Sénégal termine 9e en catégories individuelles et 2e par équipes soit deux en Argent et un en Bronze.

Ce rendez-vous sportif continental, auquel ont pris part 175 judokas issus de 26 pays, dont 15 sénégalais (7 garçons et 8 filles) a débuté jeudi dernier au Centre des conventions Mohamed-Benahmed.

Tableau final des medialles