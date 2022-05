Le concours de Sauts d’Obstacles s’est achevé avec le Grand Prix (national 1) et sacré pour la énième fois de Bruno Rosière. Revivez cette dernière journée de compétition en images.

Une fois de plus l’équitation sénégalaise a passé au volet international avec le Concours de Sauts d’Obstacles, organisé le weekend du 21 au 22 mai au Racing Club de Dakar dirigé par Pape Seck. Cette compétition d’envergure qui a vu la participation des « Juniors », des cavaliers de la « Nationale 3 » et de la « National 1 » a été marquée par le sacre de Bruno Rosière au grand prix et la victoire de Babacar Omar Dieng en national 3. Un concours de haute volée, à revivre en images.