Le jeune Babacar Omar Dieng et l’expérimenté Bruno Rosière ont surclassé leurs concurrents au petit et grand prix de l’édition 2022 du Concours officiel de Sauts d’Obstacles, organisé le weekend passé au Racing Club de Dakar.

Du 21 au 22 mai a eu lieu au Racing Club de Dakar le traditionnel Concours officiel de Sauts d’Obstacles au Racing Club de Dakar de Pape Seck sous l’égide de la Fédération sénégalaise des sports Équestres. Cette compétition intitulée le tournoi de l’Amitié a vu la participation de plusieurs cavaliers de nationalités différentes. Au total neuf épreuves étaient au menu avec notamment celle en deux phases (Petit Grand Prix) et Barrage au chronomètre (Grand Prix).

En national 1, Bruno Rosière a fait parler de son expérience pour éviter de faire tomber la moindre barre et réussir à être le plus rapide en barrage, remportant ainsi le Grand Prix final de 125 cm. Le Cavalier du Poney club de Hann avec son cheval Crazy Horse ont devancé Mohamed Kazoun et Marie Foulon, respectivement 2e et 3e. Rappelons que cette épreuve a su attirer certains grands noms de la discipline, dont un certain Hamoudy Kazoun, cavalier international et professionnel pour le Sénégal depuis 2010.

Pour l’épreuve en deux phases, c’est le jeune Babacar Omar Dieng de Poney Club de Hann qui a mené la danse face à ses concurrents. Le jeune sénégalais et son cheval Elite Longane ont dominé avec le meilleur chrono Fatoumata Ba et Babacar Diakhaté.

