Ancien partenaire de Mané en sélection nationale du Sénégal, Jacques Faty s’est aussi exprimé sur son expérience et ses impressions. L’ancien Lion magnifie la classe de compatriote.

« Il est arrivé de manière totalement humble. On ne le connaissait pas trop, car il était à Metz, dans les divisions inférieures. Je me souviens que mon ami Oumar Sissoko, gardien au FC Metz, me disait que c’était un petit crack, explosif. Et effectivement, à ses débuts, c’est ce qui faisait sa force. Il jouait comme un vrai ailier, il était rapide sur ses appuis. On le voyait arriver comme un futur crack, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il monte aussi haut », raconte Jacques Faty qui l’a connu à ses débuts en 2012.

Mais ce qui frappe surtout, au delà de ses qualités footballistiques, c’est surtout sa rapide assimilation du haut niveau. « C’est quelqu’un de très humble, il ne voulait pas prendre beaucoup de place. Il ne cherchait pas la lumière. Et pour lui, les responsabilités sont venues naturellement. Il les a assumés sans se prendre pour un leader. Mais techniquement, il donnait l’exemple. Il est venu sans complexe, sans rien. La chance qu’il a eue aussi, c’est d’être arrivé en sélection avec toute une génération et ils se connaissaient. Il a pu vite être un taulier sans être dans l’ombre des anciens. Le Sadio que j’ai connu il y a 10 ans est le même qu’aujourd’hui », conclut l’ancien défenseur de la Roma.

Faty pense que le petit lutin de Liverpool n’a pas changé, mais ne le considère toutefois pas comme un phénomène. « Je me souviens quand il arrive, il a le même défaut que tous les jeunes de l’époque. Il était un peu désordonné dans son jeu, il allait dans tous les sens. Ce n’était pas quelqu’un de mature dans son jeu. Ce n’était pas un crack comme Mbappé. Mais il montrait de très belles choses. Il était super rapide dans les premiers mètres. Il était en avance, mais on ne se disait pas que c’était un phénomène», avoue Jacques Faty.« Même aujourd’hui, tu ne peux pas dire qu’il fait des choses hors du commun. Il marque à tous les matches, il est toujours très bon même dans les grands matches. C’est ça qui fait qu’il est une star. Mais ce n’est pas comme Ronaldo, Messi ou Mbappé qui te sortent des « masterclass », a conclu Jacques Faty sur Sadio Mané à travers FM.

wiwsport.com