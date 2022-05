Emblématique et devenu référence chez ses partenaires en sélection, Sadio Mané s’est forgé une vraie réputation sur et en dehors des terrains. Celui qui est souvent très discret dans la presse a prouvé au fil du temps qu’il s’était imposé comme une référence à son poste. Edouard Mendy, son coéquipier dans la Tanière des Lions, nous parle de lui.

Edouard Mendy, portier des Lions et des Blues de Chelsea s’est confié à Foot Mercato sur son compatriote et adversaire en club, Sadio Mané. « En tant que gardien de but, il faut s’estimer heureux et privilégié de pouvoir s’entraîner avec un gars comme Sadio. Quand on parle de Sadio, on parle du top 5 mondial à son poste. Quand vous avez la chance de vous entraîner avec lui, vous progressez tous les jours. En plus, c’est un concurrent direct en Premier League, donc j’en profite énormément pour l’observer, voir dans quels domaines il progresse chaque jour et pour lire son jeu », déclare le Meilleur Gardien du monde, Edouard Mendy.

Mendy poursuit en affirmant qu’il éprouve toujours du plaisir à affronter son compatriote. « Quand on veut performer au plus haut niveau en tant que gardien, c’est ce qu’on veut, rencontrer les plus forts. Et Sadio en fait partie. C’est un vrai plaisir pour moi. Après, il faut lui demander si c’est un plaisir pour lui de s’entraîner avec moi (rires) », a justement confié Edouard Mendy, élu meilleur gardien au monde par la FIFA THE BEST et qui a donc remporté la CAN avec Mané en février dernier.

wiwsport.com