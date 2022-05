Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Carl Medjani a complimenté Sadio Mané, évoquant notamment son humilité.

Ancien défenseur international algérien, Carl Medjani (37 ans, 62 sélections, 4 buts) a affronté Sadio Mané à deux reprises durant sa carrière internationale. Même si l’avantage a souvent tourné à sa faveur (deux victoires en deux matchs), cela n’a pas l’ancien Fennec à décrire le caractère humble et faire très ouvertement les éloges de l’attaquant des Lions dans un entretien avec Foot Mercato.

« C’est un joueur que je suivais beaucoup, car il sortait de Metz et je suis passé là-bas. Mais je le connaissais bien aussi, car on avait le même préparateur physique : Fabien Richard. J’avais déjà un regard sur lui. Pour l’anecdote, quand on joue contre lui, il revenait de blessure où il était malade, mais personne ne le savait », se rappelle celui qui est passé à Liverpool sans y jouer le moindre match.

Poursuivant son analyse, Carl Medjani a également tenu à souligner l’humilité du meilleur joueur de la CAN 2021. « Ce n’était pas le Mané de maintenant, mais son talent se voyait déjà. Surtout dans sa vitesse d’exécution et dans son apport dans le jeu de son équipe. Ses coéquipiers avaient déjà énormément confiance en lui. Mais il n’était pas à 100% ce jour-là. C’est quelqu’un de très humble, très respectueux et il dégage de belles valeurs de générosité notamment. C’est un exemple et il incarne vraiment tout ce que j’apprécie chez un joueur de foot », dit-il.

