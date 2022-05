Organisée par la franchise Sunu All Star Basketball, en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB), la 2ème édition des All Star Games du championnat local se tiendront, ces samedis et dimanche, au Stadium Marius Ndiaye avec un progamme alléchant.

En raison du deuil national décrété jeudi, par le président de la République, Macky Sall, à la suite du décès des 11 bébés de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane, le programme des All Star Games connaît un petit chamboulement. En effet, l’animation culturelle qui devait accompagner les festivités de la journée de ce samedi, est finalement reportée à demain dimanche. A la place les organisateurs prévoient une minute de silence à la mémoire des 11 bébés décédés mercredi, à l’hôpital de Tivaouane.

Du coup le programme de cette 1ère journée sera dédié aux concours de challenge : lancers francs hommes et dames ainsi qu’une rencontre entre célébrités. La grande attraction de cette fête du basket local aura lieu le lendemain dimanche. Au programme, deux matchs vont opposer les joueurs les plus performants du Championnat de National 1 masculin (poules A et B) et féminin (poules A et B. En plus des deux matchs hommes et dames, il y aura un concours de slam dunk et un autre match des célébrités.

Le Sunu All Star Game réunit les meilleurs joueurs de la saison en coursdu Championnat . Une manière pour les organisateurs d’offrir aux amateurs un spectacle digne du basketball.