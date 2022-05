La première étape de la Tournée Nationale du trophée de la Coupe d’Afrique s’est bouclée ce mercredi à Dahra. Après une caravane dans les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam, place à un répit avant d’entamer la deuxième phase.

Après le lancement officiel au Musée des Civilisations Noires de Dakar par le ministre des Sports, Matar Ba, la Tournée Nationale du Trophée de la CAN a fait le tour du Walo et du Fouta. Une tournée au nord du Sénégal qui a permis aux Sénégalais de profiter de la Coupe que les Lions ont remportée en février dernier au Cameroun pour la première fois.

A Toubatoul, Tivaouane, Pire dans la région de Thiès ou encore Ndande, Darou Mousty, Keur Momar Sarr, Sakal dans la région de Louga, les Sénégalais sont sortis nombreux communier avec la dame coupe qu’ils ont aperçue à la télé. Mieux, les plus chanceux ont pu prendre des photos avec ou même la toucher. Dans chaque grande ville, une cérémonie officielle a été tenue pour permettre aux gens de communier avec le trophée.

La région de Saint-Louis, troisième étape de cette première phase de la tournée a vibré de son rythme autour du trophée continental. La capitale du nord est sortie prendre ses rues d’assaut pour montrer toute sa fierté à travers les quartiers de Guet Ndar ou Pikine. Plus loin à Richard Toll, les couleurs du Sénégal ont accueilli le cortège avec une foule exceptionnelle. Même ambiance à Podor où les villages les plus reculés ont attendu et vu la Coupe chez eux.

La ferveur n’a pas tari dans la région de Matam où les populations ont abondé les rues pour voir et accompagner la coupe jusqu’à Ourossogui en passant par Agnam, Thialaga ou encore Aéré Lao. Les coins les plus reculés, le Sénégal des profondeurs ont reçu le précieux trophée continental tant convoité par le peuple sénégalais.

La tournée nationale devrait se poursuivre dans les jours à venir avec notamment des étapes prévues à Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Kaolack, Mbour, Kolda ou encore Ziguinchor…

