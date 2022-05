C’est bien une mauvaise nouvelle pour le football sénégalais nous venons d’apprendre la disparition du président de Yeggo. Le décès est survenu ce vendredi.

Le football sénégalais a perdu un de ses anciens soldats. Le grand serviteur Abdoulaye Toure n’est plus. Le défunt était le président de Yeggo, et a longuement œuvré pour le football local. La rédaction de wiwsport.com présente ses condoléances à ses proches et au monde du football local.