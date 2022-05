Alors que Liverpool a remporté ses deux finales cette saison à l’issue de la séance des tirs au but, cet exercice pourrait encore être crucial pour s’imposer en finale de Ligue des Champions samedi soir face au Real Madrid, au Stade de France, à Paris. Mais si les Reds ont dernièrement battu Chelsea en finale de FA Cup, Sadio Mané avait échoué sur sa tentative aux penalties.

L’attaquant sénégalais, qui jusque-là n’avait jamais tiré un penalty avec Liverpool, avait vu son compatriote Edouard Mendy repousser son tir, pourtant décisif pour la victoire de son équipe. Alors, prendra t-il la balle au cas où la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid devrait se décider depuis le point de penalty ? Sadio Mané a répondu.

« Nous sommes parfaitement préparés pour cela, même si on espère gagner à l’issue des 90 minutes. Si je tirerais un penalty ? Oui, bien sûr ! Les penalties et moi avons une longue histoire, mais je n’abandonne jamais. Et oui, Je pense que je marquerais le penalty décisif », a déclaré à Sky Sports le champion d’Afrique. Dans ce cas, il devra espérer avoir la même réussite qu’en Equipe Nationale.

📺 Sadio Mane on the potential of penalties tomorrow:

"We are fully prepared for that. I think I would score the decisive penalty again!" 🔴 pic.twitter.com/dNGZ4LdoQf

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 27, 2022