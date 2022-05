A la veille de la finale de Ligue de Champions opposant Liverpool au Real Madrid, ce samedi 28 mai au Stade de France, Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse d’avant-match vendredi. Parmi les questions posées à l’entraîneur merengue, celle d’un transfert liant Sadio Mané à son équipe.

« Je peux dire que vous (s’adressant au journaliste, NDLR) êtes très courageux pour poser des questions sur les transferts aujourd’hui. Je ne suis pas ici pour parler de joueurs d’autres équipes. Ce que je peux dire, c’est que Sadio Mané est un très grand joueur », a déclaré le technicien italien, tout focus sur cette grande finale.

Carlo Ancelotti on rumours linking Sadio Mane to Real:

"I can say that you are very brave asking about transfers today. I am not here to talk about players from other teams. What I can say is he is a great player." #awlive [liverpool echo]

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 27, 2022