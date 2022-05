Sur RMC, à la veille de la finale de Ligue des champions Liverpool-Real, notre consultant Jérôme Rothen est certain que Karim Benzema part avec de l’avance sur Sadio Mané dans la course au Ballon d’Or, qui est basé sur les performances de la saison en cours.

Avantage Benzema pour Jérôme Rothen. Sur RMC, notre consultant estime que l’attaquant du Real Madrid part favori dans la course au Ballon d’Or sur Sadio Mané, autre candidat crédible pour le titre.

« Même s’il y a des choses qui ont évolué, le palmarès reste important. Le palmarès a tourné pour Sadio Mané et Karim Benzema. En sélection, Benzema a la Ligue des nations et Mané la Coupe d’Afrique des nations. Avec leurs clubs, ils ont été énormes. Karim a un avantage sur Sadio, il a tellement été important pour l’équipe. Dès qu’il fallait sortir la tête de l’eau, c’était Benzema. Ce qui s’est moins fait remarquer à Liverpool, Salah a été très bon parce que Mané a été bon, comme ses coéquipiers. Karim, on a l’impression qu’il a porté ses coéquipiers », a-t-il souligné.

La finale de la Ligue des champions n’est pas le seul juge de paix

Peu importe la tournure des évènement sur la pelouse du Stade de France ce samedi, Jérôme Rothen est convaincu que la finale de la Ligue des champions n’est pas le seul juge pour l’attribution du Ballon d’Or. « Si Karim se blesse au bout de 20 minutes et Sadio Mané gagne la Ligue des champions, on va faire quoi ? On va juger ce match-là de Karim pour dire: ‘il ne mérite pas le Ballon d’Or’. Avec tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois, Karim mérite le Ballon d’Or. »

Alors que le football africain attend un successeur à George Weah depuis 1995, le joueur de Liverpool affirme que les Africains sont injustement négligés. « Si vous le dîtes, que puis-je dire moi-même? Ce qui est triste, a admis Mané dans la presse britannique, avant la finale de Ligue des champions. Cette compétition, la Coupe d’Afrique des Nations, est l’une des grandes grandes pour moi et c’est le plus grand trophée que j’ai gagné dans ma vie. Pour un joueur africain, le fait de ne pas avoir gagné le Ballon d’or depuis George Weah, c’est triste, bien sûr. »

Auteur de 23 buts cette saison, Sadio Mané n’a jamais caché son souhait d’inscrire un jour son nom au palmarès du Ballon d’or. « Ce serait encore plus spécial pour moi d’avoir un autre bonus avec le Ballon d’or. Je serais le joueur le plus heureux du monde », a lancé l’intéressé. Réponse le 17 octobre prochain pour mettre fin au suspense.

Par RMC