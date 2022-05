L’entraîneur des Reds comptera sur son attaquant Sadio Mané pour faire tomber le mythique club espagnol. Le champion d’Afrique aborde cette finale sans pression.

« Pour moi, cela reste un match comme les autres, qui sera très, très difficile, car le Real est l’une des meilleures équipes au monde. Nous serons prêts. Je sais que nous serons prêts et que nous ferons tout notre possible pour gagner ce match. », a déclaré l’attaquant de Liverpool.

🗣 “It just makes us more motivated.”

Sadio Mané says his Liverpool side are more motivated than when they won the #UCL in 2019. 💪 pic.twitter.com/RVgP68cth2

