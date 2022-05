Le sélectionneur national Aliou Cissé fera connaître la liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. La publication de la liste prévue ce vendredi se fera d’une manière bien particulière.

Cette méthode était utilisée lors de la crise sanitaire par plusieurs sélections nationales y compris le Sénégal. Cette fois-ci, c’est pour une autre raison. La FSF a fait part ce jeudi soir d’un changement de programme sur la conférence de presse de ce vendredi. Le sélectionneur national ne fera pas face à la presse comme prévue. A travers un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport, l’instance informe du changement.

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique qu’en raison du deuil national décrété par Monsieur le Président de la République, suite à la douloureuse perte de onze(11) nouveaux nés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de de Tivaoune, la conférence de presse du sélectionneur national M. Aliou CISSE qui était prévue, ce vendredi 27 mai à 10h00, au restaurant Good Rade est annulée » informe la missive.

Aliou Cissé qui n’avait plus fait face à la presse depuis mars lors des derniers matchs de qualifications à la coupe du monde, fera part de son groupe convoqué, ce vendredi à 11h.

« En lieu et place de cette conférence, la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Bénin le 04 juin 2022 et Rwanda vs Sénégal le 07 juin 2022 se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (www.fsfoot.sn) le même jour à 11h00 » précise le communiqué.

Pour rappel, le Sénégal jouera le Bénin le 4 juin puis le Rwanda le 7 juin pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023.

